انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة مرتقبة لـ"بي إن سبورت" في نهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 06:50 مساءً - دائماً ما تُقدم شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية ذائعة الصيت لمشاهديها وجبة دسمة كروية على هامش تغطيتها لمختلف المناسبات والفعاليات الرياضية الكبرى في العالم.

وفي هذا الإطار، أعلنت المجموعة الإعلامية الشهيرة أن المدربين العالميين؛ البرتغالي جوزيه مورينيو ونظيره الفرنسي أرسين فينغر سيكونان موجودين في الاستديو التحليلي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا بين ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

ويحتضن ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، الموقعة النهائية لـ"أمجد الكؤوس الأوروبية"، مطلع الشهر المقبل، حيث يتطلع الليفر لحصد سادس ألقابه في البطولة القارية، في حين يُمني "السبيرز" النفس باللقب الأول في دوري الأبطال.

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وأوضحت الشبكة القطرية أن المدربين السابقين لمانشستر يونايتد وأرسنال، واللذين لطالما تواجها في ملاعب "البريميرليغ" وجهاً لوجه، وتبادلا التصريحات النارية في المؤتمرات الصحفية، سيظهران من العاصمة الإسبانية للتحليل والحديث عن الموقعة الإنجليزية المرتقبة.

وكان مورينيو، الذي تولى تدريب كبار أندية أوروبا على غرار ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، قد انضم إلى شبكة "بي إن سبورت" مطلع هذا العام، وحلل بعض مباريات بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تُوّج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر 2018؛ فإن "الاستثنائي"، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2004 و2010، يبقى أحد أبرز المدربين عالمياً في السنوات الـ15 الأخيرة، ويبقى اسمه مرشحاً لتدريب أكبر الأندية والمنتخبات في العالم.

كما يُعد فينغر من أبرز الأسماء التدريبية في عالم "الساحرة المستديرة" على مدار العقدين الماضيين، وحقق مع آرسنال 17 لقباً متنوعاً بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.