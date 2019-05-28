انت الان تتابع وفاة والد ناصر ماهر.. وإدارة الأهلي تنعي اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
ناصر ماهر
تلقى ناصر ماهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادما بوفاة والده، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكد أسامة جلال لاعب فريق مصر المقاصة وزميل ناصر في المنتخب الأوليمبي على وفاة والد لاعب الفريق الأحمر بعد أن نشر عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب قائلًا:" البقاء لله والد ناصر ماهر.. ان لله وان اليه راجعون".. أسرة التحرير تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء وتتمنى لهم بالصبر والسلوان
ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة والده، كما حرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملائه من الأندية الأخرى على تقديم واجب العزاء للاعب. View this post on Instagram البقاء لله والد
ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة والده، كما حرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملائه من الأندية الأخرى على تقديم واجب العزاء للاعب.
A post shared by Osama Galal (@osamagalall) on May 28, 2019 at 7:20am PDT
ويعد ناصر ماهر، أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث بدأ في قطاع الناشئين بالأهلى، قبل أن تتم إعارته لناديي بتروجت وسموحه، ثم عاد اللاعب فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء، إلا أنه مع بداية مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري والصفقات التي ابرمها الأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة أصبح جليس دكة البدلاء .
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