انت الان تتابع ميدو: لاسارتي أكثر مدرب أجنبي ظلم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
مارتن لاسارتي
أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أكثر مدرب أجنبي ظلم بمصر في السنوات الأخيرة لأنه تولى قيادة الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، وواصل ميدو: "الأهلي تعاقد خلال انتقالات يناير الماضية مع أكثر من 10 لاعبين، ثم جلب لاسارتي الذي تسلم الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، بجانب افتقاده أهم عنصر لنجاح أي فريق وهو الانسجام خاصة بعد الصفقات الجديدة، وكل هذه العوامل السلبية ظلمت لاسارتي وجعلت الأهلي يخرج بفضيحة من بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وعن قائمة المنتخب الأول قال أحمد حسام في تصريحات تليفزيونية: "عدم وجود عبد الله جمعة في المنتخب خطأ كبير، خاصة أنه أفضل من أحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن منصور وأيمن أشرف، وقائمة المنتخب لأمم إفريقيا بها عوار فني". وكشف ميدو عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً
وكشف ميدو عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، مشيرًا: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
وحول الدوري المصري قال أحمد حسام إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته بدون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب.
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