الامارات | هيثم القاسمي يتوج الفائزين برمضانية كلباء الكروية

شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم القاسمي يتوج الفائزين برمضانية كلباء الكروية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء الشيخ هيثم بن صقر القاسمي يوم امس الفائزين الاوائل في بطولة كلباء الرمضانية والتي أقيمت بالملعب الفرعي بنادي اتحاد كلباء بمشاركة 10 فرق حيث احرز فريق دائرة آلتسجيل العقاري المركز الاول ونال كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الفجيرة اسيا للطاقة (4-3) بفارق ركلات الحظ الترجيحية بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الرسمي للمباراة، وحضر الحفل الختامي الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير ادارة الجودة بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة و مستشار دائرة التسجيل العقاري حميد العبار، ومدير الديوان الاميري بمدينة كلباء جاسم بوصيم، ومدير بلدية كلباء المهندس عبدالرحمن النقبي، ورئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء علي حسين اللوغاني، وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين في مدينة كلباء، وعدد كبير من الجمهور، وسبق بداية المباراة السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، وفقرات منوعة للفرقة الموسيقية العسكرية، وعرض لفريق الجودو بنادي اتحاد كلباء، ونال جائزة افضل حارس مرمى عادل حسن من دائرة التسجيل العقاري، مقدمة من الحارس علي خصيف، ونال جائزة الهداف اللاعب خالد بالحاج مقدمة من اللاعب علي مبخوت، بينما فاز بجائزة افضل لاعب حمد حسن من دائرة التسجيل العقاري، مقدمة من اللاعب سالم خميس، بينما نال جائزة افضل لاعب واعد، اللاعب وليد راشد من نجوم البيري، مقدمة من اللاعب علي سالمين، ونال جائزة افضل اداري مراد جمعة من فريق الاتحاد مقدمة من عائلة المرحوم حسين كانو، بينما فاز مدرب الفجيرة اسيا للطاقة محمد علي بجائزة افضل مدرب، مقدمة من المدرب بدر صالح.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالرحمن ابراهيم عن سعادته بما حققته بطولة كلباء الرمضانية، من نجاحات ابرزها الروح الرياضية العالية والحضور الجماهيري، ومقدما الشكر للرعاة والمنظمن والمشاركين جميعا.