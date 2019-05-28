الامارات | تعرف إلى سبب تأخر محمد صلاح وماني عن تدريبات ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى سبب تأخر محمد صلاح وماني عن تدريبات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورغن كلوب، أنه لا يوجد أي مشكلة في وضعية لاعبيه الصائمين حالياً في شهر رمضان كما تحدث عن موقف محمد صلاح الذي يخوض مباراة توتنهام في ظل الصيام.
وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا: " لا مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، أحترم دينهم لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل سواء كانوا صائمين أو لا".
وأضاف كلوب: "هناك أيام يأتي فيها ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين لحجرة الملابس لأنهم كانوا يصلون، في هذه الحياة هناك أمور كثيرة أهم من كرة القدم".
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