رسميًا.. ميلان يعلن رحيل جاتوزو

أعلن نادي ايه سي ميلان الإيطالي رحيل المدرب جينارو جاتوزو عن تدريب الروسونيري.
وقال إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان: "لقد تشرفت بالعمل مع جاتوزو خلال الأشهر الستة الماضية منذ وصولي إلى النادي".
وأضاف: "لقد أعطى كل شيء للنادي هذا الموسم، وعمل دون كلل، وكان دائمًا على قدر من المسؤولية، ووضع النادي فوق كل اعتبار آخر".
وتابع: "نريد أن نقول له من قلوبنا.. شكرًا لك".
جاتوزو تولى قيادة ميلان في السابع والعشرين من نوفمبر 2017، وكان من المفترض أن يستمر حتى نهاية موسم 2021.
جدير بالذكر أن ميلان أنهى موسمه في المركز الخامس بجدول الدوري الإيطالي بعدما حصد 68 نقطة، وفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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