مارسيليا يعلن تعاقده مع بواش

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي أندريه فيلاس بواش، ليتولى مسؤولية المدير الفني للفريق. ووقع بواش على عقد مدته موسمين، ينتهي في صيف 2021، حسبما أكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية. وسيتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفا لرودي جارسيا المدير الفني لمارسيليا، الذي أعلن استقالته بانتهاء الموسم الجاري. Advertisements واضطرت إدارة مارسيليا للاستعانة بمدير فني جديد بعد فشل الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. وذهبت المقاعد الثلاثة لدوري أبطال أوروبا لكل من باريس سان جيرمان حامل اللقب، ووصيفه ليل وأولمبيك ليون. أما فريقا ستراسبورج بطل كأس رابطة المحترفين، ورين بطل كأس فرنسا سيشاركان في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

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