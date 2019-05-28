شالكه يلغي جولته في الصين

أعلن شالكه اليوم الثلاثاء، إلغاء جولته إلى الصين قبل بداية الموسم الجديد، من أجل منح مديره الفني الجديد دافيد فاجنر المزيد من الوقت فرصة أكبر للتركيز في إعداد الفريق للموسم.

وأجرى شالكه جولة في الصين قبيل كل من المواسم الـ3 الماضية، وذلك ضمن أهداف تسويقية، لكنه قرر إلغاء الجولة التي كانت مقررة في تموز/يوليو المقبل.

وقال ألكسندر يوبست مسؤول التسويق بنادي شالكه في بيان "بعد موسم مخيب للآمال للغاية، وجدنا أنه من الضروري التركيز بشكل مكثف على الاستعدادات تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، وبالتالي، سنستثمر الوقت والطاقة فيما هو أساسي، وهو كرة القدم".

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وكان شالكه قد أنهى موسم 2017 / 2018 في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا) لكنه عانى بشكل كبير خلال الموسم المنقضي وأنهاه في المركز الرابع عشر.

وأقيل دومينيكو تيديسكو من تدريب شالكه في أذار/مارس وتولى هوب ستيفنز مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، بينما يتولى فاجنر مدرب هيديرسفيلد الإنجليزي السابق، مهام المنصب في شالكه اعتبارا من أول تموز/يوليو وسيقود الفريق في 3 مباريات ودية محلية في البداية كما يقوده في معسكر تدريبي بالنمسا.

وتنطلق منافسات الموسم المقبل من الدوري الألماني لكرة القدم في 16 آب/أغسطس.