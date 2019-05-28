صلاح عن دي روسي: أسطورة أتمنى مشاهدتها في بريميرليج

تمنى المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، انتقال زميله السابق دانييلي دي روسي لاعب روما، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.
وأشار صلاح في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس الإيطالية، إلى أن دي روسي يعد بمثابة الأسطورة في نادي روما والكرة الإيطالية بوجه عام.
وسبق لصلاح أن لعب إلى جانب دي روسي عندما كان لاعبًا في صفوف روما، قبل أن ينتقل منه إلى صفوف ليفربول.
وقال اللاعب المصري: "دي روسي صديق رائع وأسطورة في كرة القدم".
وجاءت تصريحات صلاح بعدما أعلن دي روسي عن أن مواجهة روما ضد بارما السابقة، بالجولة الختامية للدوري الإيطالي، ستكون الأخيرة له مع الفريق.
وأضاف صلاح: "لقد شاهدت آخر مباراة له مع روما، وكيف قامت الجماهير بتحيته، إنه بالفعل أسطورة حقيقة للفريق والكرة الإيطالية بوجه عام".
وأكمل: "لقد حقق الكثير من النجاحات، أتمنى له التوفيق خلال الموسم المقبل".
واختتم: "أتمنى أن أراه في بريميرليج، ولكن لا أعرف إذا كان هذا ممكنًا أم لا، فإذا جاء فهذا أمر يسعدني بالتأكيد"
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