مودريتش: أتمنى فوز توتنهام بدوري الأبطال

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني عن افتقاد الفريق الملكي لخدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وخلال ظهور تلفزيوني في برنامج "ديوانية الروضان" قال مودريتش: "لست وحدي من يفتقد رونالدو، ريال مدريد يفتقده".

وأضاف: "إنه أفضل لاعب في العالم، وبكل تأكيد جميعنا نفتقده، لكنه أراد تغيير الأجواء، والرحيل إلى نادي آخر، اتمنى له التوفيق دائمًا".

وأضاف: "مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي أكبر وأهم مباراة كرة قدم في العالم، تتتمع بمشاهدة عالية، وهي مباراة خاصة بالنسبة لنا كلاعبين، الأمر يكون جيدًا جدًا عند تحقيق الفوز بها والعكس صحيح".

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وعن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "سعدت كثيرًا بتأهل توتنهام إلى نهائي البطولة، سأدعمهم،وأتمنى فوزهم باللقب هذا الموسم".

وبالحديث عن مونديال 2022 في قطر، أجاب الكرواتي: "لدي شغف كبير لمشاهدة هذا الحدث، أعتقد أنه من الرائع أن تقام تلك البطولة في قطر، هذا شئ جيد، لدي تأكيد أنها ستكون من أفضل نسخ كأس العالم في التاريخ".

جدير بالذكر أن ريال مدريد خرج من دور الـ16 لمنافسات البطولة هذه االنسخة بعد الخسارة أمام آياكس الهولندي بنتيجة 5-3.