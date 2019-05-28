محمد صلاح: دوري الأبطال لنا.. وقيمة كلوب تحسم مثل هذه المباريات

أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أن فريقه قادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عن طريق التغلب على توتنهام في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.

وأشار صلاح في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس الإيطالية، إلى أن قيمة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تزيد من قدرة الفريق على التتويج باللقب.

وقال اللاعب المصري: "أنا متحمس للغاية لخوض اللقاء، في الموسم الماضي خسرنا النهائي ولهذا السبب نريد أن نعوض أنفسنا باللقب الحالي".

وأكمل: "المواجهة ستكون معقدة للغاية، واجهنا توتنهام من قبل في الدوري الإنجليزي، والآن نحن نلعب النهائي سويًا".

Advertisements

وأضاف: "لكن ذلك لا يهمنا، النهائي سيكون لنا، ونحن نريد الفوز به".

وأردف: "لم نتحدث مع كلوب عن تفاصيل اللقاء حتى الآن، ولكننا نعلم ما هي قيمة مدربنا وقدرته على حسم مثل هذه المباريات".

واختتم: "ننتظر التوفيق إلى جانبنا، ولكن علينا أن نعمل بقوة، المباراة حساسة بالنسبة لنا ولذلك لا نستطيع الانتظار حتى دخول الملعب".