ليفربول يستهدف تعويض كوتينيو بطريد زيدان

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع صانع ألعاب مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى عدم تعاقد الريدز مع صانع ألعاب على نفس المستوى منذ رحيل كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في يناير / كانون ثان 2018.

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ويرغب النادي الإنجليزي في استغلال عدم رغبة الريال باستمرار الدولي الكولومبي، لا سيما بعدما صرف البايرن النظر عن تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب.

ولن يجد رودريجيز مكانًا له في تشكيلة الفريق الملكي الأساسية خلال الموسم المقبل، لا سيما بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تسبب في رحيله قبل عامين.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أعلن عودة رودريجيز لصفوف الفريق هذا الصيف، لكنه ألمح لعدم استمراره في الموسم المقبل.