شكرا لقرائتكم الأعلى للاعلام لـ"مجلة الأهلى" : ممنوع الإساءة لمرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بتوجيه إنذار لمجلة الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح. وأوصت لجنة الشكاوى بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. Advertisements وشارك فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة لمناقشة هذا الأمر، كل من محمد العمرى وكيل المجلس وجمال شوقى عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحى عضو المجلس ومقرر اللجنة و عبد الجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

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