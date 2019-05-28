شكرا لقرائتكم فرمان من الجبلاية .. تأجيل التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة تأجيل إعلان التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد بدلا من اليوم وذلك بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

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كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا مقتضبا، يؤكد فيه تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

ووفقا لذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .