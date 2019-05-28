شكرا لقرائتكم وفاة والد ناصر ماهر لاعب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي والد ناصر ماهر لاعب فريق الاهلي اليوم،الثلاثاء، وحرص عدد كبير من لاعبي الاهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من أندية أخرى على تقديم واجب العزاء لناصر ماهر في وفاة والده.

يعد ناصر ماهر إحدى إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة .