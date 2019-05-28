شكرا لقرائتكم المعسكر الأوروبى على رأس أوليات لاسارتى خلال توقف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى استغلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصرخلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل من خلال إقامة معسكر أوروبى للمارد الأحمر.

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وناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، فى وقت سابق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مصير معسكر الفريق، بعدما تلقى النادى عروضاً بإقامة معسكر خارجى بعدة دول أوروبية، فى مقدمتها ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.

الجدير بالذكر أن الأهلى يتبقى له مبارتين فى بطولة الدوري التى يتصدرها حالياً بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.