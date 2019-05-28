شكرا لقرائتكم خلص الكلام .. المسابقات تؤكد التمسك بمواعيد الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عامر حسين على استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي أُعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .

وكشفت لحنة المسابقات أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.

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يأتى إصرار لجنة المسابقات على مواعيد الدورى بسبب تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.