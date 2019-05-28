الخليج 365 ينشر موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون والزمالك مع الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون العرب، والزمالك مع الإسماعيلى اللتين ستقاما عقب بطولة أمم افريقيا المقبلة.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يومىّ 23 أو 25 يوليو المقبل موعدا للمباراتين اللتين ستقاما فى نفس اليوم، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أحد يومىّ 28 أو 30 يوليو.
يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن اليوم المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة بالدورى.
كان اتحاد الكرة قد أخطر ناديي الأهلي والمقاولون العرب بتأجيل مباراتهم التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء في الجولة الـ33 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.
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