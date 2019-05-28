شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون والزمالك مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون العرب، والزمالك مع الإسماعيلى اللتين ستقاما عقب بطولة أمم افريقيا المقبلة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يومىّ 23 أو 25 يوليو المقبل موعدا للمباراتين اللتين ستقاما فى نفس اليوم، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أحد يومىّ 28 أو 30 يوليو.

يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن اليوم المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة بالدورى.

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