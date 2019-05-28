شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (23).. عبد الجليل : الكرة تجمع المال والعلماء مش واخدين حقهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

قال سالم عبد الجليل : "كرة هى الوسيلة الرائدة لجمع المال والشهرة فى حين أن العلماء فى جميع التخصصات لا يجدون مكانهم فى المجتمع كما يجده لاعب الكرة".

وتحدث عبد الجليل عن ممارسة الرياضة قائلا :"لا بد من تشجيع الأطفال والأجيال على ممارسة الرياضة أفضل من أن يتجهوا إلى المخدرات وغيرها من المنكرات".