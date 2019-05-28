شكرا لقرائتكم فلافيو كلمة سر رحيل لاسارتي من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأوروجوايانى لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قناعة مسئولو النادي بطريقة إدارته لمقاليد الحكم الفني للفريق الكروى.

وشهدت الأيام الماضية، فتح خطوط الاتصال بين لاسارتي ووكيل أعماله الإنجليزي فلافيو وزميله كريس، لحسم مصير المدير الفنى للأهلي بعد اقتراب رحيله عن مصر.

وكشف وكلاء لاسارتي للمدرب عن امتلاكه عدة عروض للتدريب فى الخليج وبعض الدول العربية غير مصر حيث فتح أحد أندية شمال أفريقيا باب المفاوضات مع وكلاء الخواجة للاستطلاع رأيه بخصوص إمكانية استمرار عمله فى شمال أفريقيا بعد رحيله عن الأهلي.

ويترقب لاسارتي انتهاء ارتباطاته مع النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، لحسم مصيره بشكل نهائي خاصة بعدما تلقى معلومات مؤكدة بوجود رغبة لدى مسئولو الأحمر لرحيله وإن كان يتم نفى هذا الأمر حال سؤاله عنه.