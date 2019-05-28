شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. لوروا أكثر مدرب شارك فى أمم أفريقيا.. لن تصدق العدد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الفرنسى كلود لوروا أكثر مدير فني شارك فى نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتولى لوروا تدريب 6 منتخبات مختلفة فى بطولات أفريقيا هى (الكاميرون،السنغال،غانا،جمهورية الكونغو الديمقراطية،الكونغو،توجو). Advertisements ويعد كلود لوروا اكثر مدرب شارك فى نسخ مختلفة من بطولات أفريقيا بمعدل 9 مرات (1986، 1988 ،1990 ، 1992 ،2006 ، 2008 ، 2013 ، 2015 ، 2017 ). ويعد الفرنسى كلود لوروا من مواليد شهر فبراير عام 1948 .

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