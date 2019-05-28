شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" أول تعليق من نادي الزمالك بعد الشكوى التي تقدم بها فريق نهضة بركان المغربي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والمطالبة بإلغاء نتيجة المباراة النهائية لمسابقة الكونفدرالية التى انتهت بتتويج الأبيض بطلا.

ورد أيمن جافظ المنسق العام للجهاز الفني بنادي الزمالك على شكوى نهضة بركان قائلاً : "الزمالك بطلا للكونفدرالية وأستلم الكأس والأمور انتهت تماما" وأضاف: "من حق الفريق المغربي التصرف كما يريد، ولكن بالنسبة لفريقنا فلا نرى أية أخطاء ونحن نستحق التتويج بالبطولة".

وكان فريق نهضة بركان المغربي تقدم بشكوى إلى الإتحاد الأفريقي يطالبه بإلغاء نتيجة مباراة الزمالك والتي تفوق فيها الفارس الأبيض بركلات الترجيح 5/3.

وجاء اعتراض الفريق المغربي على حكم المباراة الاثيوبي باملاك تيسيما بعد إخراجه البطاقه الصفراء الثانية لحارس الزمالك محمود جنش ثم تراجع في قراره وهو خطأ تقني كما ذكر البيان بجانب رفضه احتساب ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد مدافع الزمالك والتي رفض الحكم اللجوء لتقنية الفيديو ليشاهد هذه الكرة.