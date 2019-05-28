ما يفوتهمش الواجب .. الأهلى ينعى وفاة والد ناصر ماهر...

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على والد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

توفي والد ناصر ماهر لاعب فريق الاهلي اليوم،الثلاثاء، وحرص عدد كبير من لاعبي الاهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من أندية أخرى على تقديم واجب العزاء لناصر ماهر في وفاة والده.

يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة