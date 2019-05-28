شكرا لقرائتكم مارسيليا يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي بواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع أندريه فيلاس بواش مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق.

وسيحل المدرب البرتغالي بدلا من رودي غارسيا الذي رحل عن النادي بعدما قاد مرسيليا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

وفيلاس- بواش بدون عمل منذ رحيله عن تدريب شنغهاي سيبغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز في نوفمبر 2017 بعدما قضى عاما مع النادي وقاده للحصول على مركز الوصيف في الدوري والكأس المحليين، كما قاد الفريق الصيني إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا.