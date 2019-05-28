شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب مفاجأة يعوض رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتفاق مسئولي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على التعاقد مع لاعب سيكون بمثابة المفاجأة الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتعويض رحيل الفرنسى جريزمان. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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