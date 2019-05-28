شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إعلان التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد بدلاً من اليوم، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا أكد فيه تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر اعتبارًا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرًا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالى و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها.