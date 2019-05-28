اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إعلان التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر إلى الغد بدلاً من اليوم، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا أكد فيه تمسك الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر اعتبارًا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرًا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالى و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا