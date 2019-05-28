حارس مياه البحيرة تحت أنظار المصرى والمقاولون وطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل يوسف رحومة حارس مرمى فريق مياه البحيرة 23 عاما دائرة اهتمام مسئولى أندية المصرى والمقاولون وطنطا تمهيدا لضمه لصفوفهم مع بداية الموسم الكروى الجديد. تأتى المفاوضات مع الحارس الشاب من جانب الأندية الثلاثة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين مع محمد صديق المشرف العام على الكرة بنادى مياه البحيرة، من أجل الحصول على خدماتهم خلال الفترة المقبلة بعد أن أبدى مسئولى الأندية أعجابهم بالقدرات البدنية والفنية العالية وتألقه مع الفريق الأول لمياه البحيرة جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز والدورى الممتاز "ب". وأكد محمد صديق نائب رئيس مياه البحيرة والمشرف العام على الفريق الأول، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالفعل هناك مفاوضات جادة جدا تجرى معه من جانب أحد وكلاء اللاعبين للحصول على خدمات الحارس الشاب، وأنه ومعه باقى أعضاء مجلس الأدارة يبحثون عن أفضل العروض للموافقة على بيع هذا الحارس المتميز جدا. جدير بالذكر أنه سبق لمسئولى مياه البحيرة بيع الثنائى كرم النقيب مهاجم وأحمد السيد صانع ألعاب للنادى الأهلى لمدة 5 سنوات فى شهر مارس من الموسم الماضى.

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