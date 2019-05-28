شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: جروس لا يستحق الاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء لا يستحق البقاء داخل النادى، رغم قيادته للفريق إلى التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حمزة، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إن جروس أتيحت له العديد من الإمكانيات التى كانت من الممكن أن تضع الزمالك فى وضع أفضل من ذلك خلال الموسم الجارى، إلا أن السويسرى لم يحسن استغلالها، مشيراً إلى أن رحيله عن الزمالك سيكون قرارا صائبا.

وأضاف حمزة أن جروس هو السبب الرئيسى فى خروج يوسف أوباما لاعب الفريق من حسابات المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة وبالتالى عندما يدخل إلى الملعب يكون تحت ضغط كبير لإثبات نفسه وهو ما أثر على أدائه.