الأهلى ينعي والد ناصر ماهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى والد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم. يعد ناصر ماهر أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء ويتألق فى بداية الدورى ، إلا أنه أصبح جليس دكة البدلاء فى المباريات الأخيرة.

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