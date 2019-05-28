شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تعديل على جدول الدورى منعا لإرباك المنتخب قبل أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اتحاد الكرة مجددا عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه :" تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها" .

وأضافت اللجنة أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.