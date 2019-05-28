سوبر كورة ينشر موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون والزمالك مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة على موعد مباراتى الأهلى ضد المقاولون العرب، والزمالك مع الإسماعيلى اللتين ستقامان عقب بطولة أمم افريقيا المقبلة. لمعرفة مواعيد المباريات، اضغط هنا..

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