شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حضور عائلى بمنفذ تذكرتى فى مركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة حضور ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، حيث اصطحب الأب كلا نجليه للحصول على الـfan id، وتذاكر كأس الأمم الأفريقية.

وقال الأب إن الأمان فى تسجيل البيانات الشخصية هو ما حفزه لإحضار أولاده من أجل شراء التذاكر ومن ثم حضور المباريات داخل الاستاد.

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وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.