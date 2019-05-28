شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المقاصة يتلقى عرضا رسميا من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة عرضا جادا من المصرى البورسعيدى من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة . كان محمود حمدى قد أعلن رحيله عن رغبته فى الرحيل عن المقاصة حال استمرار أحمد عادل عبد المنعم بسبب رغبته فى المشاركة بشكل أساسى . ويحاول مسئولو المصرى التعاقد مع اللاعب خاصة وأن إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الساحلى يعلم إمكانيات حارس المقاصة جيدا .

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