"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة" أول تعليق من نادي الزمالك بعد الشكوى التي تقدم بها فريق نهضة بركان المغربي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والمطالبة بإلغاء نتيجة المباراة النهائية لمسابقة الكونفدرالية التى انتهت بتتويج الأبيض بطلاً.

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