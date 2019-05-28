شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يناقش مصير معسكر الأهلى الخارجى مع إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، إقامة معسكر خارجى للفريق خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل .

وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي قد ناقش من قبل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مصير معسكر الفريق، بعدما تلقى النادى عروضًا بإقامة معسكر خارجى بعدة دول أوروبية، فى مقدمتها ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.

ويتبقى للأهلى مباراتان فى بطولة الدورى التى يتصدرها حاليًا بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.

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