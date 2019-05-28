المسابقات ترفض طلب الزمالك.. وتؤكد: لا تعديلات على مواعيد الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، كما لفتت إلى أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ستقام بموعدها.

وكان الزمالك قد تقم بطلب لتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي المقرر لها في الثلاثين من مايو الجاري ضمن مباريات الدوري.

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وبحسب ما كشف عنه بيان لجنة المسابقات فإن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري تمسك بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادًا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء عليه، تؤكد لجنة المسابقات استمرار العمل بجدول الدوري الذي أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .

وأضافت اللجنة أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.