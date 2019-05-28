تقرير: صلاح رابع أغلى لاعب بالعالم.. وريال مدريد يزيح يونايتد من الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف التقرير الرياضي السنوي لعام 2019 لرصد قيمة الأندية واللاعبين، عن تطور كبير في قيمة العلامة التجارية لنادي ليفربول، وارتفاع القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.

كما جاء نادي برشلونة في ثاني أقل الأندية نموا، وفقا لتقرير شركة KPMG الاستشارية، في الوقت الذي تطور فيه ريال مدريد ليحتل صدارة أندية العالم متخطيا مانشستر يونايتد، وذلك بسبب تراكم البطولات الأوروبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ريال مدريد الأول

ارتفعت قيمة العلامة التجارية لنادي ريال مدريد، لتصل إلى 3 مليار و224 مليون يورو، بزيادة نسبتها 10 % عن العام السابق.

وتخطى ريال مدريد نادي مانشستر يونايتد (3 مليار و207 مليون يورو) فيما حل ثالثا نادي بايرن ميونيخ 2 مليار و696 مليون يورو.

وكشف التقرير عن أن الإيرادات العالية التي تحققت لريال مدريد بين عام 2016 حتى 2019 بفوزه بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ساهم في زيادة الإيرادات وتطوره خلال السنوات الأخيرة.

وحل ليفربول الإنجليزي في المركز السابع بنسبة زيادة 33 % كثاني أفضل الأندية نموا.

وجاء ترتيب أول 20 نادي على مستوى العالم، من ناحية قيمة العلامة التجارية، كالتالي:

الأكثر نموًا.. ليفربول ثانيا

فيما كشف التقرير عن أكثر الأندية نموا خلال العام الأخير، حيث حل انتر ميلانو الإيطالي في المركز الأول بتحقيق نمو بنسبة 41 % بما يعادل 629 مليون يورو، وجاء ليفربول كثاني أكبر الأندية نموا حيث ارتفعت قيمته إلى 2 مليار و95 مليون يورو بنسبة ارتفاع 33 % وتوتنهام كان ثالث أكبر الأندية نموا بـ1 مليار و679 مليون يورو، بنسبة 31 %.

فيما جاءت أكثر الأندية تراجعا برشلونة وأرسنال بنسبة 4- % لكل فريق، وجالتاسراي بنسبة 26-%

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سيتي في القائمة الأغلى

كما كشف التقرير عن أغلى قوائم لاعبي الأندية بالعالم، والذي حل فيها مانشستر سيتي في المركز الأول بإجمالي قيمة 1.182 مليار يورو، حيث يبلغ متوسط قيمة اللاعب 49.3 مليون يورو، فيما يبلغ متوسط أعمار لاعبي السيتي 27.2 سنة.

وحل ليفربول في المركز الثالث بتلك القائمة حيث بلغ إجمالي قيمة اللاعبين 1.038، بمتوسط 47.2 مليون يورو للاعب، وبلغ متوسط أعمار لاعبي الريدز 27 سنة.

وجاء برشلونة في المركز الثاني، وريال مدريد رابعا وباريس سان جيرمان في المركز الخامس.

صلاح رابع أغلى لاعب في العالم

كما رصد التقرير القيمة السوقية لأغلى لاعبين في العالم، وربط بين القيمة السوقية للاعبين وإحرازهم وصناعتهم للأهداف.

وارتفعت القيمة السوقية لصلاح في 1 يناير 2019 لتصل إلى 170 مليون يورو، حيث يسبقه الثلاثي نيمار، ومبابي، وميسي.

تفوق صلاح على هاري كين مهاجم توتنهام وإدين هازارد نجم تشيلسي الذين بلغت قيمتهما السوقية 150 مليون يورو، فيما جاء بعدهما أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، ورحيم ستيرلنج نجم السيتي وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وروبرتو فيرمنيو مهاجم ليفربول، على الترتيب.

ونشر التقرير أن الأندية الكبرى التي تضمن دخل آمن، تجذب النجوم الكبار، فيما تبحث الأندية ذات الإمكانيات القليلة عن المواهب باعتبارها وسيلة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة فرص النجاح، فبدأت في الاستثمار بشكل أكبر لتطوير الأكاديميات، على أمل جني أرباح مستقبلية.