هل يشارك كين في نهائي دوري الابطال الأوروبي؟

أعلن هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي اليوم الاثنين أنه لائق للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أضاف أن القرار بيد المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو.

ويغيب كين عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل خلال مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في أوائل أبريل الماضي.

وعاد هداف توتنهام إلى التدريبات مؤخرا حيث خاض سباقا مع الوقت لاستعادة لياقته والمشاركة في النهائي الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي، والمقرر في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال هاري كين، الذي سجل 24 هدفا خلال الموسم المنقضي، إن مرحلة إعادة التأهيل سارت بشكل جيد، وإنه لم يكن هناك مجال للتسرع في العودة خلال الفترة الماضية.

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وأضاف كين “إنني في وضع جيد وحالة الكاحل جيدة… المدرب هو من يقرر مشاركتي من عدمها، وحتى الآن، تبدو الأمور جيدة.”

ومن جانبه، تمسك بوتشيتينو بالتفاؤل إزاء إمكانية مشاركة كين في المباراة، وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين “الوضع بالنسبة له إيجابي للغاية… أمامنا أسبوع واحد لرصد كيفية تطور حالته. وسنرى ما سيحدث.”

وأضاف “لا يمكنني قول ما إذا كان سيستعيد لياقته بنسبة 100 بالمائة أو أنه سيشارك أساسيا، أو من مقعد البدلاء”.

ويتطلع توتنهام إلى التتويج الأوروبي الأول له، بينما يأمل ليفربول في التتويج للمرة السادسة بلقب البطولة، حيث أحرزها خمس مرات سابقة بمسمى “الكأس الأوروبية” و”دوري أبطال أوروبا”.