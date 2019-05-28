هازارد يشتري منزل بجانب فريقه الجديد

ذكر جوزيب بيديرول مقدم برنامج تشيرنغيتو أن اللاعب البلجيكي ايدين هازارد بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى صفوف ريال مدريد. وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال بأنه يشعر بان هازارد سوف يصل لناديه هذا الصيف. من جانبه قال بيديرول: ” : هازارد أقرب إلى ريال مدريد، سيقوم بشراء منزل أليخاندرو صانز ( فنان إسباني ) في مدريد”. ويخوض هازارد مباراته الاخيرة مع تشيلسي كما هو متوقع يوم الأربعاء أمام ارسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

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