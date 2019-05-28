وفاة والد ناصر ماهر لاعب الأهلي

تلقى ناصر ماهر، لاعب وسط الأهلي، خبرا صادما بوفاة والده، اليوم الثلاثاء. وحرص بعض لاعبو الأهلي على نعي والد ناصر ماهر، على رأسهم كريم وليد نيدفيد، ورمضان صبحي، ومحمد محمود، عبر حساباتهم الشخصية بموقع "إنستجرام".

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