رسميًا.. رحيل البلجيكي لوك إيميل عن طلائع الجيش

قرر البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، الرحيل بعد انتهاء عقده. ورفض المدرب البلجيكي، تجديد تعاقده مع طلائع الجيش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. طلائع الجيش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وتولى إيميل تدريب طلائع الجيش، في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لمحمد حلمي، وقاد المدرب البلجيكي الفريق العسكري للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتعرض للهزيمة في 13 مباراة.

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