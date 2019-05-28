محمد صلاح: نريد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أن فريقه قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلي أن فريقه يمتلك مدير فني مثل يورجن كلوب، يزيد ثقة

الريدز على قدرة التتويج باللقب.

وقال الفرعون المصري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" : "أنا متحمس للغاية لخوض اللقاء، في الموسم الماضي

خسرنا النهائي ولهذا السبب نريد أن نعوض أنفسنا باللقب الحالي".

وأضاف: "المواجهة ستكون قوية للغاية، نواجه توتنهام في الدوري الإنجليزي، ولكن في النهائي ستكون المباراة مختلفة ولكن سنفوز".

ويستعد ليفربول لمواجهة غريمة توتنهام السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.