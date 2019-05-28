أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أن فريقه قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلي أن فريقه يمتلك مدير فني مثل يورجن كلوب، يزيد ثقةالريدز على قدرة التتويج باللقب.
وقال الفرعون المصري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" : "أنا متحمس للغاية لخوض اللقاء، في الموسم الماضي
وأضاف: "المواجهة ستكون قوية للغاية، نواجه توتنهام في الدوري الإنجليزي، ولكن في النهائي ستكون المباراة مختلفة ولكن سنفوز".
ويستعد ليفربول لمواجهة غريمة توتنهام السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: نريد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.