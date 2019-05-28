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أنهى الاتحاد المصري للتاكوندو برئاسة عمرو سليم التصفيات الداخلية لمنتحب مصر تحت ١٤ سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بأوزبكستان خلال أغسطس المقبل.
واختتمت التصفيات، أمس الاثنين، بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي، حيث أقيمت مباريات بين اللاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وفي حالة فوز صاحب المركز
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تصفيات منتخب مصر للتايكوندو تحت 14 عامًا استعدادًا لبطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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