بالصور.. تصفيات منتخب مصر للتايكوندو تحت 14 عامًا استعدادًا لبطولة العالم

أنهى الاتحاد المصري للتاكوندو برئاسة عمرو سليم التصفيات الداخلية لمنتحب مصر تحت ١٤ سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بأوزبكستان خلال أغسطس المقبل.

واختتمت التصفيات، أمس الاثنين، بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي، حيث أقيمت مباريات بين اللاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وفي حالة فوز صاحب المركز

الأول ينضم مباشرة إلى القائمة النهائية للمنتخب، وفي حالة فوز صاحب المركزالثاني، تقام بينهما مباراة أخرى فاصلة سيتم تحديد موعدها لاحاقا على أن تكون خلال أيام قليلة من التصفيات.