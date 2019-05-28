15 يومًا إجازة لثلاثي الإسماعيلي المحترف

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلي، منح ثلاثى الفريق المحترف الغاني ريتشارد بافور، والتنزاني يحيى زايد والناميبي بنسون شيلونجو، إجازة لمدة 15 يومًا. ومن المقرر أن يطير المحترفون لبلادهم خلال الساعات المقبلة ، على أن يعودوا لصفوف الفريق مع بداية فترة التحضير. لبلادهم خلال الساعات المقبلة ، على أن يعودوا لصفوف الفريق مع بداية فترة التحضير. وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبي الفريق نفس فترة الراحة نظرًا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقية للفريق هذا الموسم أمام الزمالك، والتى سيتم اقامتها عقب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

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