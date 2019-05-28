أعرب صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، عن رغبة فريقه في مواجهة الزمالك قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019. وقال المنياوي خلال تصريحات صحفية :"نتمنى أن نخوض مواجهة الزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية". وكان الإسماعيلي تعادل مع الجونة بنتيجة سلبية دون أهداف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالدوري المصري، ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي: نتمنى مواجهة الزمالك قبل كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.