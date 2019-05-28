مدرب الإسماعيلي يكشف أسباب التعادل أمام الجونة

كشف صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلي، عن أسباب التعادل مع الجونة بدون أهداف خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الجولة الـ34 بالدوري المصري.
وقال مدرب الإسماعيلى:"الإرهاق وغياب التوفيق في الشوط الأول من بين أهم الأسباب فرضت نتيجة التعادل أمام الجونة".
وأضاف :”تواجد حازم مرسى للمرة الأولى
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