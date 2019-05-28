"الوفد" يشارك في بطولة صوت شباب مصر الرمضانية

يشارك فريقا حزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية في بطولة لم الشمل للأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي تنظمها جمعية صوت شباب مصر، وتقام منافستها على ملاعب مركز شباب الجمالية.

يشارك فريق من بوابة "الوفد" الإلكترونية، ويمثله كل من: أمير فرج، ومحمد صبحي، ووليد خليل، وأحمد البادي، ومحمود

إسماعيل، وعادل أكرم، ومصطفى نجيب، تحت إشراف عماد يونس، المشرف العام على القسم الرياضي ببوابة الوفد.بينما يشارك في فريق حزب الوفد كل من: إكرامي يسري، نجم المصري البورسعيدي والأوليمبي الأسبق، ومحمود عمران، ووليد جميل، وحسام باولو، وأحمد علي،وخالد زهران، تحت إشراف عباس حزين، سكرتير مساعد الحزب، والدكتور عبداللطيف صبحي، نائب رئيس لجنة الرياضة ، ومحمد الإتربي، سكرتير الهيئة العليا، ومقرر لجنة الرياضة بحزب الوفد.وقامت شركة "كافللو سبورت" المالكة لماركة جراندي للملابس الرياضية بإهداء طاقمين ملابس لفريقي الوفد.

وقال أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن رعايته لفريقي الوفد نظرا للدور الكبير الذي يقوم به الحزب والجريدة في دعم الرياضة المصرية.