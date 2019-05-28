يشارك فريقا حزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية في بطولة لم الشمل للأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني التي تنظمها جمعية صوت شباب مصر، وتقام منافستها على ملاعب مركز شباب الجمالية.
يشارك فريق من بوابة "الوفد" الإلكترونية، ويمثله كل من: أمير فرج، ومحمد صبحي، ووليد خليل، وأحمد البادي، ومحمود
بينما يشارك في فريق حزب الوفد كل من: إكرامي يسري، نجم المصري البورسعيدي والأوليمبي الأسبق، ومحمود عمران، ووليد جميل، وحسام باولو، وأحمد علي،
وقامت شركة "كافللو سبورت" المالكة لماركة جراندي للملابس الرياضية بإهداء طاقمين ملابس لفريقي الوفد.
وقال أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن رعايته لفريقي الوفد نظرا للدور الكبير الذي يقوم به الحزب والجريدة في دعم الرياضة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوفد" يشارك في بطولة صوت شباب مصر الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.