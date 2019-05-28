كلوب يرد على تصريحات جوارديولا

رد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعدما صرح بأن التتويج بلقب الدوري أصعب من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام لنهائي دوري أبطال: "جـوارديولا قال

بأنهُ الفوز بالدوري الإنجليزي أكثر تعقيداً من دوري الأبطال، لأنه لم ينجح في لعب أي نهائي من البطولة الأفضل في العالم منذ 4 سنوات".

وتابع: " بإعتقادي موسمنا كان أفضل منه، هو بالطبع مدرب

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عظيم، ويستحق كل الإشادة التي يحصل عليها".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى برشلونة برباعية نظيفة، على ملعب "أنفيلد"، في دور نصف النهائي.

وتصارع ليفربول مع مانشستر سيتي نحو اللقب طوال الموسم، وظل يتبادلان صدارة الدوري، قبل أن يفوز مانشستر سيتي في نهاية المطاف، بلقب البريميرليج.

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