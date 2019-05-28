شاهد.. مباراة الأرجنتين والبرتغال في كأس العالم للشباب

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها تقدم بثا مباشرا لمباراة الأرجنتين والبرتغال، في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب ببولندا، على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، ببولندا، على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، وتمكن كلا الفريقين من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى، لدور المجموعات، ليحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول بفارق الأهداف، عن المنتخب البرتغالي. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ 16 من البطولة. شاهد مباراة الأرجنتين والبرتغال :

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