رياضة | بالأرقام.. الزمالك يحصد 8 بطولات في عهد "منصور" آخرها كأس الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الزمالك يحصد 8 بطولات في عهد "منصور" آخرها كأس الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الكروي بالنادي الزمالك حصد البطولات في عهد المجلس الحالي برئاسة مرتضي منصور، وذلك بعدما توج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، على حساب فريق نهضة بركان المغربي والذي تغلب عليه بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" بطولات الزمالك في عهد مرتضي منصور رئيس النادي الحالي:-

- الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015:

حصد الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقب الدوري المصري موسم 2014 / 2015 بعدما تصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 87 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه الأهلي.

- 4 ألقاب كأس مصر:

حقق الزمالك لقب بطولة كأس مصر 4 مرات في عهد مجلس مرتضي منصور، البداية كانت بتتويجه بالكأس على حساب سموحة عام 2014 بعدما تغلب عليه 1-0 في النهائي بقيادة مدربه السابق أحمد حسام ميدو.

أما ثاني ألقابه في كأس مصر كان على حساب الأهلي بعدما تغلب عليه 2-0 عام 2015 بقيادة مدربه البرتغالي "فيريرا".

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وعاد الفارس الأبيض ليتوج بكأس مصر للمرة الثالثة في عهد مرتضي منصور عام 2016 بعدما تغلب على الأهلي 3-1 في المباراة النهائية، وكان يقود الفريق وقتها مؤمن سليمان.

وحصد الزمالك كأس مصر للمرة الرابعة في عهد المجلس الحالي علي حساب سموحة في العام الماضي بعدما تغلب عليه بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، وكان يقود الزمالك وقتها المدرب خالد جلال.

- كأس السوبر المحلي:

حصد الزمالك تحت قيادة المدير الفني محمد حلمي لقب كأس السوبر المحلي أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما في 10 فبراير 2017 بالإمارات، حيث فاز الفارس الأبيض 3 – 1 بركلات الترجيح.

- كأس السوبر المصري السعودي:

توج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) بعد أن تمكن من الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في 6 أكتوبر العام الماضي.

- كأس الكونفيدرالية:

توج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1- 0 .